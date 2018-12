Comércio entre a China e países de língua portuguesa excede 108 mil milhões de dólares de Janeiro a Setembro

O valor do comércio entre a China e os países de língua portuguesa atingiu 108 928 milhões de dólares de Janeiro a Setembro, um aumento homólogo de 21,22%, segundo dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

A China exportou para os oito de língua portuguesa no período em análise bens no valor de 31 540 milhões de dólares (+19,88%) e comprou mercadorias no montante de 77 387 milhões de dólares (+21,78%), assumindo um défice comercial de 45 847 milhões de dólares.

O Brasil, o maior parceiro comercial da China em termos mundiais, surge em primeiro lugar com trocas comerciais no valor de 81 750 milhões de dólares (+22,60%), com exportações chinesas no montante de 25 456 milhões de dólares (+21,80%) e exportações brasileiras que ascenderam a 56 293 milhões de dólares (+23,0%).

Angola aparece em segundo lugar com um comércio bilateral no valor de 20 531 milhões de dólares (+17,50%), com a China a ter vendido aos angolanos produtos no montante de 1644 milhões de dólares (+1,20%) e a ter adquirido mercadorias cujo valor ascendeu a 18 886 milhões de dólares (+19,10%).

Com Portugal, o comércio bilateral ascendeu a 4533 milhões de dólares (+7,60%), com a China a ter exportado bens no valor de 2806 milhões de dólares (+4,70%) e a ter comprado produtos portugueses no montante de 1727 milhões de dólares (+12,50%).

Em quarto lugar por ordem de valor aparece Moçambique com trocas comerciais no valor de 1941 milhões de dólares (+46,70%), com a China a ter vendido bens no montante de 1472 milhões de dólares (+57,0%) e a ter comprado produtos no valor de 469 milhões de dólares (+21,60%).

As trocas comerciais entre a China e os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – atingiu nos primeiros nove meses do ano o valor de 170,3 milhões de dólares. (Macauhub)