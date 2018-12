Moza Banco adquire totalidade do capital do Banco Terra Moçambique

O Moza Banco adquiriu a totalidade do capital do Banco Terra Moçambique, “compra que irá consolidar a estrutura financeira e patrimonial da instituição bancária”, segundo o presidente do Conselho de Administração, João Figueiredo.

O comunicado divulgado pela instituição informa ter o Banco de Moçambique aprovado as operações de aumento de capital do Moza Banco e de aquisição do Banco Terra Moçambique, tal como oportunamente anunciadas ao mercado.

O Moza Banco procedeu ainda a um aumento de capital social que foi totalmente subscrito pela sociedade Arise, que passará a deter uma participação de 29,5% na estrutura accionista do banco.

“A Arise é uma sociedade fundada pelo Rabobank (banco de referência holandês), Norfund (um dos maiores fundos de investimento do mundo e de origem norueguesa e FMO (Fundo de Investimento holandês)”, refere o comunicado.

Arise gere actualmente mais de 660 milhões de dólares em activos e opera em mais de 10 países, permitindo este negócio a expansão dos seus investimentos em Moçambique. (Macauhub)