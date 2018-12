Standard Bank Angola inaugura segmento privado da Bolsa de Valores de Angola

O Standard Bank Angola inaugurou o mercado de títulos privados da Bolsa da Dívida e Valores de Angola (Bodiva) com a admissão à cotação da primeira parcela de uma emissão de obrigações, cujo lançamento oficial teve lugar sexta-feira em Luanda.

O toque de sino para assinalar o lançamento oficial da emissão decorreu nas instalações da Bodiva, numa cerimónia que foi presidida pelo ministro das Finanças Archer Mangueira, escreveu a agência de notícias Angop.

A emissão agora admitida a cotação no montante de 4,7 mil milhões de kwanzas (15 milhões de dólares) corresponde à primeira parcela do programa de emissão de obrigações do Standard Bank Angola no valor de 9,5 mil milhões de kwanzas que foi aprovado pela Comissão do Mercado de Capitais.

Com uma taxa de cupão anual de 17%, com uma taxa fixa/variável com pagamento de cupão semestral, o Standard Bank é o agente de intermediação, através da sua divisão de “Corporate and Investment Banking.”

O Standard Bank Angola, que tem como accionistas o grupo Standard Bank com 51% e a sociedade AAA – Activos, Lda, com os restantes 49%, é uma instituição financeira que dispõe de 18 agências em sete províncias em Angola, com mais de 26 700 clientes.

O mercado de bolsa em Angola iniciou-se em Dezembro de 2014 com o lançamento do Mercado de Registo de Títulos do Tesouro e proseguiu em Novembro de 2016 com a inauguração do Mercado de Bolsa de Títulos de Tesouro e da Central de Valores Mobiliários.

O presidente da Comissão Executiva da Bodiva, Patrício Vilar, anunciou na ocasião terem sido negociados mais de 723 mil milhões de kwanzas (2330 milhões de dólares) em títulos do Tesouro de Janeiro a Novembro de 2018, um aumento relativamente aos 515,1 mil milhões de kwanzas registados em 2017 e 365,9 mil milhões de kwanzas movimentados em 2016. (Macauhub)