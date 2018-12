Angola obtém saldo comercial de 13 mil milhões de dólares no primeiro semestre de 2018

Angola registou um saldo comercial de 13 mil milhões de dólares no primeiro semestre de 2018, mais 30% comparativamente ao saldo de 10 mil milhões de dólares registado no período homólogo de 2017, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O relatório trimestral das Estatísticas do Comércio Externo do INE adianta que o aumento verificado no saldo do comércio com o exterior ficou a dever-se à subida dos preços do barril de petróleo.

O petróleo continua a ser praticamente o único produto, além dos diamantes, exportado por Angola, pois representa 97% das exportações do país.

Nos primeiros seis meses do ano Angola exportou mercadorias no valor de 19,3 mil milhões de dólares, mais 18% do que no primeiro semestre de 2017, em que a exportação atingiu um valor de 16,3 mil milhões de dólares.

As importações contabilizadas no primeiro semestre de 2018 mantiveram-se praticamente sem alteração em termos de valor relativamente ao período homólogo do ano passado, tendo-se cifrado em 6,0 mil milhões de dólares. (Macauhub)