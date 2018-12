Sistema electrónico de pagamentos P24 entra em funcionamento em Timor-Leste

O primeiro sistema electrónico bancário de Timor-Leste, que foi desenvolvido pela empresa portuguesa Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS), vai ser inicialmente utilizado por dois dos cinco bancos comerciais do país, informou o Banco Central de Timor-Leste (BCTL).

“O P24 que hoje lançamos representa o empenho do sector bancário timorense em criar um sistema de pagamentos moderno, para ajudar o público a realizar transacções de forma mais eficiente”, disse o vice-governador do BCTL, Venâncio Alves Maria, citado pela agência noticiosa Lusa.

A SIBS foi contratada pelo Banco Central de Timor-Leste para elaborar o primeiro sistema electrónico interbancário que permitirá aos clientes de todos os bancos que operam no país aceder a uma mesma rede.

Desenhado para funcionar em quatro línguas, português, tétum, inglês e indonésio, o P24 permitirá, quanto estiver totalmente desenvolvido, abranger as transacções ou pagamentos em ATM, pontos de venda e telemóveis.

O sistema vai abranger numa primeira fase clientes do português Banco Nacional Ultramarino e do indonésio Mandiri, estando ainda a decorrer o processo de integração interna no timorense Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL) e do Bank Rakyat Indonesia (BRI).

A rede abrange quer caixas ATM, quer postos de pagamento [POS/TPA] instalados nos estabelecimentos comerciais, com acesso às principais transacções bancárias, de acordo com a informação divulgada pelo BCTL, indo progressivamente aceitar cartões internacionais da marca Visa e, mais tarde, de outras redes, incluindo Mastercard e UnionPay.

O projecto inclui ainda a interligação entre as operadoras de telecomunicações (Timor Telecom, Telemor e Telkomcel), permitindo o desenvolvimento do sistema Mobile Money. (Macauhub)