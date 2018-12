Província chinesa de Hunan quer cooperação económica com província angolana de Bengo

A província chinesa de Hunan pretende aumentar a cooperação com a província angolana de Bengo num conjunto de sectores, disse quinta-feira no Caxito o vice-governador de Hunan, He Boaxiang.

O chefe da delegação chinesa disse que as autoridades provinciais escolheram o Bengo para cooperar por estar próximo da capital do país (Luanda), por ser uma província do litoral com muitos recursos marítimos e por ter bases fortes na agricultura.

He Boaxiang, citdo pela agência noticiosa Angop, disse ainda que os sectores seleccionados para a cooperação bilateral incluem a agricultura, processamento de alimentos, construção de infra-estruturas, cultura e turismo.

A a governadora provincial de Bengo, Mara Quiosa, disse por seu turno que pretende obter parcerias mutuamente vantajosas para ambas as províncias, sublinhando que o Bengo tem condições mais do que suficientes para promover investimentos estrangeiros.

“Temos todo o interesse em cooperar nessas áreas comuns e queremos acreditar que com esses grandes investimentos nessas áreas conseguiremos a médio prazo alcançar grandes objectivos em termos de desenvolvimento da nossa província”, disse a governante. (Macauhub)