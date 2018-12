Quarto operador de telecomunicações em Angola conhecido em Fevereiro de 2019

O resultado do concurso público que autoriza a entrada do quarto operador de telecomunicações será conhecido em Fevereiro, anunciou em Luanda o secretário de Estado das Telecomunicações.

Manuel Homem prestava declarações num encontro para lançar o VII Fórum Angotic, uma exposição de tecnologias de informação e comunicação prevista para o período de 18 a 20 de Junho de 2019.

A Movicel, Unitel e Angola Telecom são os três operadores autorizados do sector angolano das telecomunicações, um mercado com 13 milhões de utilizadores, seis milhões dos quais são consumidores da Internet, segundo números avançados pelo secretário de Estado.

Manuel Homem, citado pelo Jornal de Angola, calcula que a entrada do novo operador vai elevar os níveis de concorrência, gerando expectativas do melhoramento dos serviços, redução dos preços e aumento da qualidade.

O secretário de Estado apresentou como desafios do sector em 2019 a conclusão do processo de modernização das infra-estruturas relacionadas com a governação electrónica, a materialização dos programas de banda larga, a massificação e inclusão digital – que permitem elevar a oferta de Internet nas escolas e espaços públicos – bem como o processo de privatização da Angola Telecom.

O Fórum Angotic 2019 vai decorrer no Centro de Convenções de Talatona sob o lema “Making the Future (Fazendo o futuro)”, esperando-se por oito mil participantes nacionais e estrangeiros – o dobro em relação a este ano -, declarou o secretário de Estado. (Macauhub)