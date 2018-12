Rendimento Nacional Bruto de Macau atinge 46 620 milhões de dólares em 2017

O Rendimento Nacional Bruto (RNB) a preços correntes de Macau atingiu 372 960 milhões de patacas (46 620 milhões de dólares) em 2017, um acréscimo de 10,3% relativamente ao valor apurado em 2016, segundo informação oficial.

Os Serviços de Estatística e Censos informaram ainda que no ano em análise o Rendimento Nacional Bruto per capita ascendeu a 574 668 patacas (71 833 dólares), com um crescimento de 9,7% relativamente a 2016 e o Produto Interno Bruto per capita atingiu 625 254 patacas (78 156 dólares), mais 9,2% do que um ano antes.

Quando comparado com o Produto Interno Bruto (PIB) de 2017 a preços correntes (405 790 milhões de patacas), o RNB foi inferior em 32 830 milhões de patacas, representando este valor o montante das saídas líquidas dos rendimentos de factores externos.

As saídas totais dos rendimentos de factores externos, que se referem aos rendimentos obtidos pelas empresas e investidores não residentes no Território, atingiram 75,01 mil milhões de patacas em 2017, tendo subido 21,8%, em termos anuais, em virtude principalmente dos rendimentos do investimento directo (58,71 mil milhões de patacas) terem aumentado 22,7%.

As entradas totais dos rendimentos de factores externos atingiram 42,18 mil milhões de patacas, tendo subido 32,6%, face a 2016, devido sobretudo aos rendimentos de outros investimentos (23,00 mil milhões de patacas) e aos rendimentos da carteira de investimento (15,48 mil milhões de patacas) terem aumentado 23,8% e 37,0%, respectivamente.

O RNB refere-se ao rendimento total que os residentes de uma economia obtêm por realizarem actividades económicas dentro e fora dessa economia, correspondendo ao PIB mais o rendimento obtido pelos investidores residentes que investiram no exterior, menos o rendimento obtido pelos investidores não residentes em Macau. (Macauhub)