Angolanos preferem Portugal para destino aéreo em Dezembro

As cidades de Lisboa e Porto, em Portugal, foram os principais destinos dos angolanos saídos da capital Luanda durante o mês de Dezembro para férias de Natal e por motivos de saúde, segundo a agência noticiosa Angop.

A companhia aérea angolana TAAG tem uma frequência semanal de 14 voos para a cidade de Lisboa e três para o Porto, além de sete para Windhoek (Namíbia), 11 para Joanesburgo e quatro para a Cidade do Cabo (África do Sul), bem como cinco para a cidade moçambicana de Maputo.

A sua congénere TAP – Air Portugal transporta diariamente (de segunda a sábado) pelo menos 475 passageiros da capital angolana para Lisboa e Porto.

As cidades de Windoek e Joanesburgo são as opções primárias entre os destinos africanos, segundo um levantamento sobre o fluxo migratório em Dezembro realizado junto de passageiros e agências de viagem, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro.

A cidade de Maputo (capital de Moçambique) é a terceira cidade de África mais visitada por angolanos, nesta época, que por norma recorrem às Linhas Aéreas de Moçambique, numa época em que o Brasil se afigura como o mais procurado das Américas.

A TAAG voa para os estados brasileiros de São Paulo e do Rio de Janeiro sete e três vezes por semana, respectivamente. (Macauhub)