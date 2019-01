Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau aberto a novos investimentos

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e o Conselho de Gestão da Nova Zona de Hengqin anunciaram que a partir de hoje aceitam candidaturas de projectos de investimento para uma área de 2,57 quilómetros quadrados do Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau.

A presidente substituta do IPIM, Irene Va Kuan Lau e o director do Conselho de Gestão da Nova Zona de Hengqin, Yang Chuan, indicaram numa conferência de imprensa conjunta que, a nova fase de recrutamento de projectos de investimento tem como objectivo a captação de indústrias de alta e nova tecnologia, indústrias emergentes, serviços de alto valor acrescentado e propícios para a construção da “Faixa e Rota” e da Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Yang Chuan considerou que esta nova de recrutamento de projectos para o Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau e a entrada em vigor de novos métodos de avaliação de investimentos tem como prioridade a promoção do desenvolvimento diversificado das indústrias de Macau e um novo modelo de cooperação industrial que beneficie Macau e Hengqing.

As autoridades de Hengqin e de Macau estabeleceram a Comissão de Apreciação dos Projectos de Investimento de Macau no Âmbito do Desenvolvimento de Hengqin, para seleccionar projectos de qualidade que beneficiem o desenvolvimento económico das duas localidades.

Os actuais trabalhos de recrutamento vão no seguimento das recomendações, efectuadas em 2014 e 2016, de 83 projectos para serem admitidos no Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau, envolvendo os sectores de turismo e lazer, logística e comércio, investigação e desenvolvimento nas áreas de ciência e educação, indústrias culturais e criativas e alta e nova tecnologia.

O Parque Industrial, com uma área total de cinco quilómetros quadrados, foi criado com o objectivo de impulsionar o desenvolvimento de vários sectores, incluindo medicina tradicional chinesa, indústrias culturais e criativas, educação e formação profissional, entre outros.

Para esta nova fase de relançamento do Parque Industrial de Cooperação Guangdong-Macau, as autoridades de Macau prometem benefícios que vão desde a aquisição de terrenos a preços reduzidos até deduções fiscais, em troca de investimento no parque localizado em Hengqin, no município de Zhuhai, limítrofe a Macau, mas que terá uma moldura de tributação semelhante à de Macau. (Macauhub)