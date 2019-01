Banco Nacional de Angola anuncia montante de divisas para venda em Janeiro

O Banco Nacional de Angola irá vender aos bancos comerciais em Janeiro corrente moeda estrangeira no valor equivalente a 700 milhões de dólares, através de leilões de preço ( venda de divisas) e de quantidade (para cartas de crédito), informou o banco central em comunicado publicado quarta-feira na sua página electrónica.

Os leilões terão uma frequência diária para todas as finalidades, incluindo liquidação de cartas de crédito, atendimento às casas de câmbio e operadoras de remessas.

O banco central angolano informou igualmente que, após cada sessão, divulgará na sua página electrónica o montante disponibilizado, o número de participantes, as taxas de câmbio máxima e mínima admitidas bem como a taxa de câmbio média resultante.

No final de 2018, o BNA instruiu os bancos comerciais para que tenham mais flexibilidade no atendimento a pedidos de transferência de divisas para o estrangeiro, destinadas à ajuda familiar, sobretudo para estudantes.

O banco central recomendou aos bancos comerciais que aceitem, em casos de transferências para ajuda familiar, instruções permanentes de até 12 meses e, no caso de clientes com rendimentos domiciliados, instruções permanentes.

A orientação, esclarece o documento, visa conferir maior celeridade aos procedimentos para transferência de ajudas familiares, processo regido, desde Junho do ano em curso, pelo Instrutivo n.º 06/2018, do BNA.

No entanto, o BNA chama a atenção para a necessidade de os bancos comerciais manterem o rigor na observância dos requisitos previstos no Aviso n.º 13/13, de 6 de Agosto, e demais legislação aplicável, de modo a assegurar o cumprimento das disposições sobre “Know Your Customer” e “Customer Due Dilligence”, com especial atenção para a verificação da coerência entre o nível do rendimento dos clientes e os valores de transferência. (Macauhub)