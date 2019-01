Economia de Cabo Verde cresce 5,0% no 3.º trimestre de 2018

A economia de Cabo Verde registou um crescimento de 5,0% em volume em termos homólogos no terceiro trimestre de 2018, inferior em 90 pontos base à verificada no segundo trimestre, segundo os resultados das Contas Nacionais Trimestrais divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE informou ainda que a evolução registada resultou do maior contributo das despesas do consumo final e do investimento, sendo que a “aceleração do consumo final resulta, principalmente do aumento das despesas do consumo privado.”

O Consumo Final registou uma variação homóloga positiva de 4,7% no 3.º trimestre (4,2% no trimestre anterior), tendo o consumo privado aumentado 5,8% em termos reais, o que traduziu numa aceleração face à variação de 0,3% registada no 2.º trimestre e o Consumo Público apresentou uma taxa de variação homóloga de 0,4% (variação 21,2% no trimestre anterior).

O Investimento registou uma variação homóloga positiva, de 8,1% em volume no 3.º trimestre de 2018 (variação de 5,0% no trimestre anterior).

“As exportações de bens e serviços em volume registaram no 3.º trimestre, uma variação homóloga de 9,2% face aos 27,7% no trimestre anterior. As importações de bens e serviços, em termos homólogos, aumentaram 9,7%, face aos 16,7% no 2º trimestre de 2018”, lê-se no documento.

As Contas Nacionais Trimestrais indicam ainda que os impostos líquidos de subsídios sobre os produtos, em termos reais, apresentaram um crescimento homólogo de 15,7 % no 3.º trimestre, contribuindo em 2,2 pontos percentuais na variação total do crescimento do PIB.

O mesmo documento acrescenta também que no acumulado dos três primeiros trimestres, “o crescimento é bem evidente, com destaque para as actividades da pesca, da indústria transformadora, electricidade e água, comércio, transportes, alojamento e restauração, serviços financeiros e seguros, administração pública e também dos impostos líquidos dos subsídios sobre os produtos.” (Macauhub)