Macau regista défice comercial de 8882 milhões de dólares de Janeiro a Novembro

O défice da balança comercial de Macau no período de Janeiro a Novembro de 2018 registou um agravamento de 23,35% ao ter-se situado em 71 058 milhões de patacas (8882 milhões de dólares), informaram os Serviços de Estatística e Censos.

O saldo comercial negativo registado no período em análise ficou a dever-se ao facto de as exportações se terem situado em 11 148 milhões de patacas, um aumento homólogo de 7,4%, mas as importações tendo atingido 82 207 milhões de patacas, número que revela um crescimento igualmente homólogo de 21,1%.

O valor das mercadorias importadas da China Continental (28,89 mil milhões de patacas) e da União Europeia (20,46 mil milhões de patacas) nos onze primeiros meses de 2018 subiu 27,0% e 18,6%, respectivamente, em relação ao idêntico período de 2017.

Por seu turno, o valor das mercadorias importadas dos países de língua portuguesa (722 milhões de patacas) e dos países da iniciativa “Faixa e Rota”, com excepção da região da Grande China (7,11 mil milhões de patacas) cresceu 22,5% e 16,9%, respectivamente.

Apenas em Novembro, a balança comercial do território registou um saldo negativo de 7040 milhões de patacas, derivado de exportações no valor de 1023 milhões de patacas (=1,8%) e de importações no montante de 8063 milhões de patacas (+6,7%). (Macauhub)