População de Angola estimada em quase 68 milhões de pessoas em 2050

A população de Angola deverá ascender a 67,92 milhões de pessoas no ano de 2050, segundo a Projecção da População Angolana para o período de 2014-2050 resultante do Recenseamento Geral da População e Habitação realizado pelo INE em 2014.

Os dados divulgados pelo INE indicam que nesse ano a população de Angola será constituída por 33,54 milhões de pessoas do sexo masculino e 34,38 milhões do sexo feminino.

Para 2019 a previsão é que a população do país se situe em 30,17 milhões de pessoas, sendo 14,69 milhões do sexo masculino.

O INE informou também que Angola deverá ter terminado 2018 com uma população de 29,25 milhões de pessoas, sendo 14,22 milhões do sexo masculino.

Os dados para as províncias e respectivos munícipios podem ser encontrados na referida publicação no Portal do INE através do endereço (https://www.ine.gov.ao/publicacoes/populacao-e-sociedade-artigos/324-projeccao-da-populacao-2015-2050?highlight=WyJwcm9qZWNjYW8iXQ==). (Macauhub)