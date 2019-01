Aeroporto Internacional de Macau bate recorde de passageiros em 2018

O Aeroporto Internacional de Macau recebeu cerca de 8,26 milhões de passageiros em 2018, número que representa um aumento homólogo de 15,0% e um novo recorde, informou em comunicado a Sociedade do Aeroporto de Macau (CAM).

A CAM informou ainda que o número de movimento de aeronaves, mais de 65 mil, representou um aumento de 12,0% e, à semelhança do ocorrido com os passageiros, um novo recorde.

Vinte e sete companhias aéreas operam actualmente no Aeroporto Internacional de Macau, ligando o território a 51 destinos na China, Taiwan, Sudeste e Nordeste Asiático.

Entre estes, o tráfego associado à China Continental e ao Sudeste e Nordeste Asiáticos correspondeu, respectivamente, a 37% e 41% do número total de passageiros do aeroporto.

A Sociedade do Aeroporto de Macau informou igualmente que o mercado de Taiwan cresceu apenas 1,0% em 2018, enquanto o do Sudeste Asiático aumentou 9,0% e da China Continental 34,0%, tendo-se registado ainda um aumento de 11,0% no número de passageiros das companhias de baixo custo e de 18,0% no caso das transportadoras tradicionais.

Em 2018, o Aeroporto Internacional de Macau adicionou 10 novas rotas que têm como destinos várias cidades da China, Tailândia, Filipinas, Coreia do Sul e Indonésia e seis novas companhias aéreas – Small Planet Airlines, Royal Air Charter Service, Cambodia Airways, KC International Airlines, JSC Royal Flight Airlines e Zhejiang Loong Airlines. (Macauhub)