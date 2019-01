São Tomé e Príncipe regressa à antiga hora legal

O governo de São Tomé e Príncipe repôs hora legal no arquipélago no dia 1 de Janeiro, quando os relógios passaram das 02h00 para as 01h00, pondo termo à anterior hora legal adoptada há um ano, segundo informação oficial.

A decisão da reposição da hora legal foi tomada há pouco menos de um mês numa reunião de Conselho de Ministros do governo chefiado pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, em cumprimento de uma das promessas eleitorais durante a campanha para as legislativas de 07 de Outubro de 2018.

“O Conselho de Ministros decidiu que a partir de 1 de Janeiro de 2019 será reposta a nossa hora secular”, sublinhou na altura o porta-voz do Governo e secretário de Estado para a Comunicação Social, Adelino Lucas.

A mudança da hora legal com o avanço de 60 minutos foi tomada em Janeiro de 2018 pelo antigo governo do partido Acção Democrática Independente (ADI), liderado por Patrice Trovoada, com a alegação de enquadramento num novo plano estratégico e de desenvolvimento do país. (Macauhub)