Acordo com FMI credibiliza processo de reformas em Angola

O acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) vai tornar o processo de reformas em curso em Angola mais credível, disse o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social em entrevista ao Jornal de Angola.

Manuel Nunes Júnior referiu que com o Programa de Financiamento Ampliado, aprovado pelo FMI, a 7 de Agosto de 2018, é possível aumentar o investimento estrangeiro no país, bem como acelerar a execução das melhorias económicas e sociais dos angolanos.

O ministro disse ainda que o financiamento obtido de 3,7 mil milhões de dólares vai ajudar Angola a executar o Programa de Estabilização Macro-económica, incluindo o processo de ajustamento fiscal, permitindo que se dê inicio ao processo de revitalização do sector produtivo.

Além da ajuda financeira, o ministro destacou o apoio técnico do FMI, que congrega os melhores quadros do mundo no que respeita a questões relacionadas com a gestão macro-económica.

O plano assinado com o FMI foi elaborado com base no Programa de Estabilização Macro-económica, iniciado pelo governo em Janeiro do ano passado e o Programa de Desenvolvimento Nacional 2018-2022.

O programa, com duração de três anos, tem por finalidade a abertura de Angola ao mercado internacional de capitais em condições mais vantajosas, dentre outros benefícios, sendo que empréstimo tem um período de graça de quatro anos e meio e de reembolso de dez anos e meio, sendo a taxa de juro nunca superior a 3,0%.

Este acordo vai reforçar a capacidade do governo de resolver problemas sociais, garantir o êxito do programa de diversificação da economia, aumentar as exportações, o montante das receitas cambiais não petrolíferas e a oferta de emprego, segundo afirmou o Presidente João Lourenço, na conferência de imprensa concedida a 21 de Dezembro de 2018. (Macauhub)