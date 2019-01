Chui Sai On defende principio “Um país, dois sistemas” para reunificação de Taiwan

Macau irá manter o papel que tem desempenhado no intercâmbio entre os dois lados do Estreito de Taiwan, disse segunda-feira o Chefe do Executivo.

Chui Sai On considerou, por outro lado, que o princípio “Um país, dois sistemas” é o que melhor serve a questão da reunificação de Taiwan.

Chui Sai On falava num encontro realizado com altos dirigentes políticos e do sector social de Macau por ocasião da passagem do 40.º aniversário da divulgação da “Mensagem aos compatriotas de Taiwan”.

O encontro contou ainda com a presença do vice-presidente do Comité Permanente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), Edmund Ho Hau Wah e do novo director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, Fu Ziying.

Na sua intervenção, Chui disse que Macau tem vindo a fomentar o intercâmbio económico, cultural, social e de pessoas com Taiwan e assegurou que a Região Administrativa Especial de Macau continuará a dar o seu contributo para o desenvolvimento das relações entre os dois lados do estreito, com a finalidade de se caminhar para a reunificação pacífica.

O Chefe do Executivo disse também, segundo um comunicado oficial, que Macau continuará a incentivar a ligação e a comunicação com Taiwan em diversas áreas, nomeadamente comércio, educação e turismo.

Edmund Ho Hau Wah disse, por seu turno, que Macau tornou-se um exemplo de como o principio “Um país, dois sistemas” é um sucesso e um exemplo para a reunificação de Taiwan. (Macauhub)