Presidente de Angola quer averiguar apoios financeiros a entidades particulares

O Presidente de Angola determinou a criação de um grupo de trabalho para fazer o levantamento dos apoios públicos a investimento efectuados por entidades particulares, escreveu o jornal de economia e finanças Mercado.

O despacho assinado por João Lourenço determina ainda que o grupo de trabalho tem de averiguar as participações do Estado em função dos montantes envolvidos, identificar soluções e apresentar medidas a serem adoptadas pelo Estado num prazo de 60 dias.

Integram o grupo, entre outras pessoas, os ministros das Finanças, do Interior, da Justiça e dos Direitos Humanos, da Economia e do Planeamento, e dos Recursos Naturais e Petróleos, o inspector-geral da Administração do Estado e o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol). (Macauhub)