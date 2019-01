AICEP Portugal Global nomeia nova delegada para Macau

A AICEP Portugal Global nomeou Maria Carolina Lousinha para nova delegada em Macau, disse à Macauhub fonte da instituição em Lisboa.

Carolina Lousinha, que exercia funções de gerente de desenvolvimento de negócios no escritório da AICEP em São Paulo, Brasil, irá substituir Maria João Bonifácio, que era delegada em Macau há vários anos.

Maria João Bonifácio acumulava as funções na AICEP com as funções de delegada junto do Fórum de Macau, em representação de Portugal.

Não foi revelado se Carolina Lousinha ocupará funções junto do Fórum de Macau, onde responsáveis da instituição têm defendido a necessidade de Portugal nomear um delegado a tempo inteiro.

Carolina Lousinha, 41 anos, é licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa.

Antes de integrar os quadros da AICEP em 2006, Carolina Lousinha trabalhou na empresa Diageo Brasil, em São Paulo, importador da vinícola portuguesa José Maria da Fonseca. (Macauhub)