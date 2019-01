Banco Mundial prevê crescimento económico de 2,9% em 2019 para Angola

Angola deverá registar um crescimento económico de 2,9% em 2019, um acréscimo de 0,7 pontos percentuais relativamente à previsão de Junho de 2018, informou quarta-feira o Banco Mundial.

No relatório Perspetivas Económicas Globais, divulgado em Washington, os técnicos do Banco Mundial antecipam para o ano de 2018 uma variação percentual negativa de 3,5 pontos percentuais, prevendo agora que a economia de Angola se tenha contraído 1,8%.

Para 2020, o Banco Mundial prevê que Angola venha a ter um crescimento económico de 2,8%, um acréscimo de 0,2 pontos percentuais tanto em relação ao crescimento do ano anterior bem como relativamente à previsão efectuada em Junho de 2018.

Cabo Verde deverá crescer este ano 4,9%, mais 0,7 pontos percentuais do que o previsto em Junho de 2018, sendo que o crescimento económico no ano transacto deverá situar-se em 4,5%, com um acréscimo de 0,3 pontos relativamente à anterior previsão.

No caso a Guiné-Bissau todas as previsões registam quebras relativamente às efectuadas em Junho de 2018, sendo que a economia do país deverá ter crescido 3,9% nesse ano, menos 1,2 pontos percentuais, indo em 2019 crescer à taxa de 4,4% ou menos 1,0 ponto percentual do que a anterior previsão.

Moçambique apresenta-se relativamente estável, com uma previsão de 3,3% para o ano de 2018, igual à efectuada em Junho desse ano, e de 3,5% para o ano em curso, com uma variação positiva de 0,1 pontos percentuais comparativamente à previsão efectuada em Junho do ano passado.

Timor-Leste surge numa posição semelhante à da Guiné-Bissau, com quebras nas previsões de crescimento económico comparativamente às efectuadas em Junho de 2018.

Para 2018 o Banco Mundial prevê que o país tenha registado um crescimento económico de 0,8%, uma contracção de 1,4 pontos percentuais relativamente à previsão anterior e que este ano cresça à taxa de 3,3%, com menos 0,9 pontos percentuais.

O Banco Mundial também reviu em baixa as previsões de crescimento económico do Brasil, com perdas de 1,2 pontos percentuais para 1,2% em 2018 e de 0,3 pontos percentuais para 2,2% este ano. (Macauhub)