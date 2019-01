Empresários da China pretendem investir em Angola

Investidores da China dispõem de 10 mil milhões de dólares para investir na indústria, agricultura e investigação científica em Angola, informou quarta-feira no Lubango, província da Huíla, o ministro conselheiro da Embaixada da China, Li Bin.

Ao intervir no acto que marcou a inauguração de uma exposição fotográfica para assinalar o 36.º aniversário de relações diplomáticas entre Angola e a China, patente no auditório da Universidade Mandume, o diplomata referiu que caso os valores sejam investidos poderão melhorar o desenvolvimento económico e social e Angola.

Li Bin, que representou nesta cerimónia o embaixador chinês, Cui Aimim, salientou a importância desses investimentos no processo de recuperação da economia angolana e reafirmou o compromisso da China em reforçar as relações bilaterais com Angola.

Citado pela agência noticiosa Angop, Li sublinhou que nos últimos dez anos empresas chinesas reconstruíram 2800 quilómetros de linha férrea, 20 mil quilómetros de estradas e construíram mais de 100 mil habitações.

“Os investimentos chineses na agricultura atingem cinco mil milhões de dólares apenas na província de Luanda”, realçou o ministro conselheiro da Embaixada da China. (Macauhub)