Europa e América Latina ligadas por novo cabo submarino com passagem em Cabo Verde

A EllaLink Ireland e a Alcatel Submarine Networks iniciaram a construção do sistema de cabo submarino EllaLink, que vai ligar a Europa à América Latina, segundo um comunicado conjunto divulgado em Dublin e em Paris.

O sistema EllaLink visa satisfazer a procura de tráfego entre os dois continentes, indo dispor de centros de dados em Madrid, Lisboa, Marselha, Fortaleza (Estado do Ceará) e São Paulo, estando ainda previstas ligações a Cabo Verde, Ilhas Canárias e ilha da Madeira.

O cabo submarino, que tem um custo estimado em 185 milhões de dólares, irá dispor de uma capacidade de 72 terabits por segundo em quatro pares de fibra óptica, deverá entrar em funcionamento em 2020 e ficará ancorado em Fortaleza (Brasil) e Sines (Portugal).

Em Junho de 2018, Cabo Verde assinou um memorando de entendimento vinculativo com a EllaLink Ireland para participar neste projecto de cabo submarino entre a Europa e a América Latina.

Em comunicado divulgado quarta-feira na Praia, o presidente da Cabo Verde Telecom afirma que o país beneficia de uma posição geopolítica única no Atlântico, “equidistante entre a Europa e a América Latina e perto da costa africana, com um compromisso estável e sólido de ordem e democracia, o que faz com que seja a plataforma ideal para interligar esses territórios.”

José Luís Livramento refere ainda no comunicado que “investir no sistema EllaLink posicionará Cabo Verde como um dos líderes na transformação digital da região.” (Macauhub)