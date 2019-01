Boluda Lines oferece ligações semanais Espanha/Portugal/Cabo Verde

A Boluda Lines, a companhia de navegação do grupo Boluda Corporación Marítima das Canárias, aumenta dia 1 de Fevereiro a frequência das ligações entre Portugal, Espanha e Cabo Verde, informou o grupo em comunicado.

No caso de Cabo Verde, a Boluda Lines passa a oferecer um serviço semanal com paragens no Sal, Boa Vista e Mindelo, tornando-se, segundo o comunicado, na primeira companhia de navegação a prestar este serviço de transporte regular numa base semanal.

O grupo espanhol justificou o reforço das ligações com os “bons resultados” obtidos desde que abriu a nova linha comercial com o arquipélago cabo-verdiano em 2017, a partir das ilhas Canárias, bem como da “forte aposta” em responder às necessidades do sector de hotelaria e do turismo, “essenciais para o desenvolvimento” do arquipélago.

“Desde 2017 que Cabo Verde, através da Boluda Lines, recebe uma diversificada oferta de fruta, legumes, hortaliças e outros produtos frescos destinada às principais cadeias hoteleiras, às quais disponibiliza uma solução logística única no mercado, com redução de tempos e regularidade nos envios, apoiados nos seus contentores refrigerados de última geração”, refere o documento. (Macauhub)