Embaixador da China reafirma apoio de Pequim a Angola

O governo da China vai continuar a prestar ajuda a Angola, essencialmente na área financeira e de infra-estrutura, bem como incentivar empresas nacionais a investir no país, reafirmou quinta-feira em Luanda o embaixador da China.

Cui Aimin disse ainda num encontro com jornalistas angolanos que as autoridades angolanas estimam em 23 mil milhões de dólares o financiamento concedido pela China até 2018 para projectos de infra-estruturas no país.

O embaixador, citado pela agência noticiosa Angop, adiantou que o montante mencionado poderá aumentar este ano, com o estreitamento das relações de cooperação entre os dois países.

“Um investimento precisa de, pelo menos, cinco a seis anos para se manifestar, pelo que se deve aguardar pacientemente. A vinda das empresas chinesas a Angola reflecte a vontade da China em ajudar o país em todos os domínios”, disse.

O embaixador Cui Aimin referiu que, nos próximos anos, a China pensa investir mais no sector da indústria em Angola, ressaltando que os dois países estão num período de actualização e reajuste das suas relações, com bons resultados até ao momento.

Quanto à cooperação sino-angolana, Cui Aimin ressaltou que 2018 foi um ano “muito bom” para o relançamento das relações bilaterais, tendo recordado, particularmente, algumas realizações de âmbito cultural, como o primeiro Ciclo de Cinema Chinês, em Angola, e uma exposição fotográfica.

O diplomata realçou ainda a participação do Presidente angolano, João Lourenço, nesse mesmo ano, na 3.ª Cimeira do Fórum de Cooperação China-África, seguida de uma visita de Estado à China. (Macauhub)