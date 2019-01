Grupo Obtala aumenta participação em subsidiária que controla concessões florestais em Moçambique

O grupo Obtala Limited aumentou a sua participação na subsidiária Montara Continental Limited de 75% para 100%, informou o grupo agro-florestal com sede na ilha de Guernsey.

A tomada do controlo pleno da subsidiária pelo grupo Obtala decorreu da compra da participação de 25% detida pela Africa Resource Investment Limited contra o pagamento de 5,0 milhões de dólares, a serem aplicados na totalidade numa emissão de dívida do grupo.

A Montara Continental Limited controla a 100% a Argento Continental Corporation, empresa que detém concessões florestais em Moçambique que abrangem uma área de 312 465 hectares, nomeadamente na província de Manica.

O grupo, que abandonou os negócios de retalho e mineiro para se concentrar no aproveitamento sustentável de recursos florestais em Moçambique e Gabão, onde detém 96 851 hectares e agrícola na Tanzânia, anunciou ter procedido à venda deste último negócio por 2,5 milhões de dólares.

Esta venda envolveu as subsidiárias Montara Continental Limited e Montara Limited que venderam a totalidade das suas participações nas subsidiárias Magole Agriculture Limited, Magole Land Limited, Milama Processing Company Limited e Wami Agriculture Company Limited à Envision Consulting (T) Limited, o parceiro do grupo Obtala na Tanzânia.

O grupo informou ainda no comunicado ter o Volantis Fund, um fundo gerido pelo grupo Lombard Odier Asset Management, investido 2,0 milhões de libras em acções ordinárias, passando a deter 12,9% do capital social do grupo e ir investir 5,0 milhões de dólares na emissão de dívida. (Macauhub)