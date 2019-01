Macau e Shenzhen querem reforçar relações com os países de língua portuguesa

O papel de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa deve ser progressivamente melhorado tendo em vista a participação conjunta com Shenzhen na iniciativa “Faixa e Rota”, disse quinta-feira o Chefe do Executivo.

Chui Sai On, no final de uma reunião com responsáveis do município de Shenzhen, disse ainda que as duas regiões devem aproveitar este período de construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau para explorar novas perspectivas e horizontes e aprofundar a cooperação nas áreas da juventude, cultura e turismo.

O Chefe do Executivo de Macau considerou que o encontro vai contribuir para que os dois governos promovam uma maior interactividade e coordenação na cooperação e desenvolvimento regional.

Chui Sai On e o presidente do município de Shenzhen, Chen Rugui, lideraram as respectivas delegações na reunião onde ficou acordada a manutenção e aperfeiçoamento da cooperação para concretizar projectos comuns continuando, ao mesmo tempo, a promover a cooperação nos campos da economia e comércio, do sector das convenções e exposições, da cultura e do intercâmbio de jovens.

Os dois dirigentes acordaram igualmente em alargar a cooperação aos domínios jurídico e do desenvolvimento do sector financeiro de Macau, tendo no final do encontro sido assinados um acordo de cooperação jurídica e dois memorandos. (Macauhub)