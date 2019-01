Grupo chinês Foton Motor poderá construir fábrica de camiões no Brasil

O grupo chinês Foton Motor pretende expandir a sua presença no Brasil, com a possível construção de uma fábrica, segundo um comunicado divulgado pela Foton Aumark do Brasil, empresa 100% brasileira e importadora oficial dos camiões Foton.

O comunicado adianta que o grupo chinês, ao entrar no Brasil em parceria com a Foton Aumark do Brasil, definiu o mercado brasileiro como um dos mais estratégicos e importantes no seu plano de expansão, por ser o maior da América Latina e sétimo do mundo.

A empresa informou ainda que a sua operação no país passa a contar com a cooperação do grupo através da sua subsidiária brasileira, “intensificando assim a sua actuação no mercado nacional”, segundo Márcio Vita, presidente executivo da empresa.

Durante cerca de oito anos, através da Foton Aumark do Brasil, houve a estruturação da rede de concessionárias em todo o país, além do investimento na aquisição de um terreno em Guaíba (Rio Grande do Sul) para construção de uma fábrica.

“Perante a severa e prolongada crise económica iniciada em 2014, a empresa tomou a decisão de, a partir de 2016, passar a produzir inicialmente no país em parceria com a Agrale, fabricante nacional de veículos comerciais, localizada no sul do país”, pode ler-se.

Darren Lu, responsável do grupo chinês pelos negócios da marca no Brasil, é citado no comunicado afirmando que após mais de uma década de presença no país através de uma parceria com uma empresa brasileira “entendemos ter chegado o momento apropriado para iniciar uma nova etapa, com a nossa cooperação directa na operação.”

A marca Foton chegou ao mercado brasileiro em 2010, no auge das vendas de camiões no país, com a importação de veículos e operação comercial sob a responsabilidade de sua representante oficial Foton Aumark, empresa brasileira liderada pelo ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, Luiz Carlos Mendonça de Barros, actual presidente do Conselho de Administração. (Macauhub)