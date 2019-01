Plano da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau divulgado em Fevereiro

O plano de desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau deverá ser anunciado no final de Fevereiro na sequência de consultas com os governos da região, segundo noticiou o South China Morning Post.

O jornal de Hong Kong refere que o vice-primeiro ministro chinês, Han Zheng, responsável pelos assuntos de Macau e Hong Kong, aprovou o documento que irá ser divulgado em princípio a 21 de Fevereiro.

Também Zhang Xiaoming, director do Gabinete dos Assuntos de Hong Kong e Macau, confirmou que o plano está pronto.

O documento definirá em pormenor o papel que cada uma das cidades do Delta do Rio das Pérolas desempenhará neste projecto, que pretende transformar a região numa zona económica de alta tecnologia.

Ao abrigo do plano a ser divulgado Hong Kong manterá o seu papel de centro financeiro, de comércio internacional, de navegação, de transportes, serviços e alta tecnologia enquanto Macau ficará vocacionado para o turismo e para ser uma plataforma nas relações com os países de língua portuguesa.

Cantão será a principal cidade da China continental do projecto, que tem Shenzhen como cidade de inovação tecnológica.

A Grande Baía, que abrange nove cidades da província de Guangdong e as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, cobre 55,5 mil quilómetros quadrados com uma população de 67,6 milhões de pessoas e representava em 2016 mais de 12,5% do Produto Interno Bruto da China. (Macauhub)