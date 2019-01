Macau recebe mais de 35 milhões de visitantes em 2018

Macau recebeu mais de 35 milhões de visitantes em 2018, revelou, segunda-feira, a directora dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena de Senna Fernandes.

A previsão de aumento de visitantes para 2018 era de 3% mas, em consequência da abertura da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau em Outubro passado, os últimos dois meses de 2018 viram aumentos de 10% mensais de visitantes o que levou aos números registados no final do ano.

A directora dos Serviços de Turismo de Macau disse, no entanto, que os números oficiais a revelar brevemente darão uma informação mais exacta dos visitantes que se deslocaram a Macau em 2018.

Em 2017 Macau recebeu 32,6 milhões de visitantes e a previsão de aumento para 2018 era de 9%.

Senna Fernandes disse, durante uma cerimónia preparatória de um evento gastronómico internacional, que qualquer tentativa de tomar medidas com vista à redução do número de visitantes afectaria a imagem internacional do turismo de Macau.

A directora dos Serviços de Turismo de Macau defendeu a necessidade de melhorar as infra-estruturas do território, em especial na área dos transportes, para ser possível receber um número tão elevado de turistas e fez igualmente referência aos táxis que circulam em Macau e que não dão resposta adequada às necessidades dos turistas.

Senna Fernandes disse também que a entrada em funcionamento, ainda este ano, do metro ligeiro de superfície na ilha da Taipa poderá melhorar a situação. (Macauhub)