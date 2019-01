Primeiro leilão de diamantes de Angola realiza-se dia 31 de Janeiro em Luanda

O primeiro leilão de diamantes de qualidade excepcional extraídos na concessão de Lulo terá lugar no dia 31 de Janeiro em Luanda, informou segunda-feira a empresa australiana Lucapa Diamond Company.

Os diamantes em questão vão ser vendidas num leilão competitivo ao abrigo da nova política de comercialização de diamantes aprovada pelo governo de Angola sob a liderança do Presidente João Lourenço.

Em disputa estarão sete diamantes de qualidade excepcional, incluindo um de 46 quilates cor-de-rosa e seis brancos com pesos que oscilam entre 114 e 43 quilates.

Em Fevereiro de 2016, a Lucapa Diamond Company anunciou a descoberta de um diamante com 404 quilates na mina de aluvião de Lulo, província de Lunda, o maior alguma vez encontrado no país, tendo em Fevereiro do ano seguinte descoberta o segundo maior com 277 quilates.

O leilão está a ser organizado pela Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) e os diamantes a serem vendidos foram colocados à venda pela Sociedade Mineira do Lulo.

A empresa australiana funciona como operador da Sociedade Mineira do Lulo, com 40%, onde tem como parceiros a estatal Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação & Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama), com 32% e a empresa privada angolana Rosas & Pétalas com 28%. (Macauhub)