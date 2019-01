Banco Mundial doa 10 milhões de dólares para escola de turismo em São Tomé e Príncipe

O Banco Mundial vai doar 10 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe para ajudar a financiar a construção de uma escola de turismo, anunciou terça-feira em São Tomé a directora regional da instituição, Elisabeth Huybens.

A doação, ao abrigo do programa de cooperação bilateral, foi formalizada com a assinatura de um documento assinado pela directora regional do Banco Mundial e pelo ministro são-tomense do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz.

Elisabeth Huybens, que adiantou dever o projecto começar a ser executado este ano, disse ainda que o mesmo visa criar oportunidades de emprego para os cidadãos de São Tomé e Príncipe através do acesso a iniciativas de formação que dêem resposta à procura existente no mercado de trabalho.

A visita da directora regional, iniciada terça-feira, visa assegurar a estratégia de empenhamento e parceria entre o Banco Mundial e São Tomé e Príncipe, tendo em contas as prioridades do novo governo do arquipélago empossado há pouco mais de um mês. (Macauhub)