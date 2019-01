Moçambique regista taxa de inflação de 3,91% em 2018

Moçambique encerrou o ano de 2018 com uma taxa de inflação de 3,91%, sendo que a inflação acumulada ao longo dos 12 meses ascendeu a 3,52%, informou terça-feira em Maputo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE informou ainda que a classe de despesa Transporte foi a principal responsável pela tendência geral de aumento dos preços em 2018, tendo contribuído com 1,83 pontos percentuais para a inflação acumulada.

Por produto, o instituto destaca a subida dos preços dos transportes semi-colectivos urbanos e suburbanos de passageiros, da

gasolina, de refeições fora de casa, do gasóleo, do carvão vegetal, do vinho e de veículos automóveis ligeiros em segunda mão, cujo impacto no total da inflação acumulada foi estimado em cerca de 2,46 pontos percentuais.

Ao longo do ano de 2018 verificou-se uma tendência de aumento ligeiro de preços com excepção dos meses de Junho e Julho, em que houve quedas marginais dos preços na ordem de 0,12% e 0,18%, respectivamente.

As tendências da inflação foram diferentes nas grandes três cidades, sendo mais caro viver em Maputo do que noutras partes do país, onde a inflação acumulada atingiu 4,33%, contra 3,76% na Beira e 1,74% em Nampula.

Dados divulgados pelo INE indicam que a inflação acumulada foi de 5,66% em 2017 e de 25,26% em 2016. (Macauhub)