Reservas cambiais de Macau em 2018 ultrapassam 20 mil milhões de dólares

As reservas cambiais de Macau atingiram 163,6 mil milhões de patacas (20,28 mil milhões de dólares) no final de Dezembro de 2018, informou a Autoridade Monetária de Macau em comunicado divulgado terça-feira.

O montante registado no final de Dezembro representou um aumento de 2,9% relativamente aos dados rectificados do mês anterior, que atingiram 158,9 mil milhões de patacas (19,72 mil milhões de dólares).

As reservas cambiais de Macau representavam no final de Dezembro de 2018 cerca de 10 vezes a circulação monetária, ou 83,9% do agregado monetário M2 em patacas no final de Novembro de 2018. (Macauhub)