Angola duplica receita com a exportação de petróleo em 2018

A receita resultante da exportação de petróleo por Angola duplicou em 2018 para 3,33 biliões de kwanzas (10 681 milhões de dólares), segundo números da Administração Geral Tributária divulgados quarta-feira pelo Ministério das Finanças.

A duplicação da receita foi possível devido ao aumento do preço médio do barril de petróleo de 52,03 dólares em 2017 para 70,34 dólares em 2018, já que a quantidade de barris exportados no ano passado foi inferior à de 2017.

Angola exportou 595,60 milhões de barris em 2017, quantidade que caiu mais de 58 milhões de barris para 536,83 milhões de barris em 2018.

A receita total pode ser desagregada em 776,87 mil milhões de kwanzas em Imposto sobre o Rendimento do Petróleo, 261,56 mil milhões de kwanzas em Imposto sobre a Produção de Petróleo, 125,15 mil milhões de kwanzas em Imposto sobre a Transacção de Petróleo e 2,16 biliões de kwanzas como receita da concessionária.

Os dados constantes nos documentos divulgados pelo Ministério das Finanças resultam das declarações fiscais submetidas à Direcção Nacional de Impostos pelas companhias petrolíferas, incluindo a concessionária nacional angolana, a empresa pública Sonangol. (Macauhub)