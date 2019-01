Angola pretende comprar aviões para a companhia aérea TAAG

O ministro dos Transportes de Angola vai celebrar contratos de compra e venda de aviões com as empresas Boeing e Bombardier para modernizar a frota da transportadora aérea angolana TAAG, segundo um despacho presidencial.

O despacho autoriza ainda aquele ministro a “desencadear os instrumentos para estruturar e montar a operação de financiamento para a aquisição das aeronaves” e a “negociar o refinanciamento de duas aeronaves Boeing 777-300 ER”, adquiridas pela TAAG nos últimos anos.

A medida, citada pela agência noticiosa Lusa, é justificada pelo Presidente de Angola com a “transformação e modernização” da TAAG – Linhas Aéreas de Angola, que “é um elemento fundamental para a consolidação da política do poder executivo para o sector da aviação civil angolana.”

O despacho autoriza ainda os ministros das Finanças e dos Transportes, em conjunto com a administração da TAAG, “a proceder ao início da negociação com os diferentes financiadores disponíveis” para esta operação de compra dos novos aviões, cujo número não é especificado, bem como a concluírem as “diferentes fases dos processo de cobertura de financiamento do fornecimento das aeronaves para os anos 2020 e seguintes.”

A frota da TAAG é actualmente composta por 13 aviões Boeing, três dos quais 777-300 ER, com mais de 290 lugares e que foram recebidos entre 2014 e 2016.

A companhia conta ainda com cinco 777-200, de 235 lugares, e outros cinco 737-700, com capacidade para 120 passageiros, estes utilizados nas ligações domésticas e regionais. (Macauhub)