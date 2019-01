Preços do imobiliário residencial e comercial em Macau devem cair até 10% em 2019

Os preços do imobiliário em Macau deverão sofrer este ano uma correcção em baixa até 10%, tanto no segmento habitacional como no comercial, segundo representantes locais da agência imobiliária Jones Lang LaSalle (JLL).

O director do segmento habitacional da JLL Macau, Jeff Wong Chi Wai, disse que a visão da empresa para este segmento em 2019 “não é muito optimista”, ao falar na apresentação da análise ao mercado mobiliário de Macau em 2018.

Citado pelo jornal em língua inglesa Macau Post Daily, Wong disse que os preços para unidades residenciais de qualidade elevada e média irão cair entre 5,0% e 10% e até 5,0%, respectivamente, enquanto os valores dos arrendamentos irão manter-se inalterados, uma vez que a procura ainda é garantida por mão-de-obra importada, nomeadamente para os casinos.

Wong salientou a após o governo local ter introduzido um conjunto de medidas de contenção da especulação, incluindo a imposição de um novo imposto de selo para compradores que adquirem mais de uma propriedade residencial, quase todas as actividades especulativas foram removidas do mercado imobiliário. (Macauhub)