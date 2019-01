China ajuda Angola a desenvolver sector das pescas e do mar

Angola e a China poderão assinar, nos próximos dias, um memorando de entendimento para apoiar e dinamizar a actividade no sector angolano das pescas e do mar, anunciou quinta-feira a titular da pasta, Maria Antonieta Baptista.

A ministra, que falava no final de uma visita de uma delegação empresarial chinesa, disse que o apoio, que se traduzirá também na concessão de um financiamento, ajudará a dinamizar a actividade de pesca em Angola.

Maria Antonieta Baptista disse ainda que os chineses pretendem prestar ajuda financeira ao país para a execução de projectos de captura e industrialização dos produtos do mar e do rio e o desenvolvimento do sector empresarial.

Constará do memorando, ainda sem data de assinatura, ajuda administrativa bem como o acompanhamento das actividades dos armadores chineses e das oito empresas chinesas de pesca que já operam em Angola.

A agência noticiosa Angop escreveu que a delegação chinesa está em Angola para fazer um levantamento dos sectores da agricultura e das pescas, com o objectivo de identificar e avaliar o estado actual dos principais projectos que estão a ser executados ao abrigo da cooperação bilateral Angola/China. (Macauhub)