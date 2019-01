Governador do Banco Nacional de Angola admite mais encerramentos no sector bancário

O governador do Banco Nacional de Angola admitiu a revogação de mais licenças para o exercício da actividade bancária, duas semanas após terem sido revogadas as licenças dos bancos Mais e Postal, segundo a agência financeira Bloomberg.

José de Lima Massano recordou à agência estar em execução desde Setembro passado o processo de verificação dos activos dos bancos que operam no mercado nacional, na sequência de um memorando celebrado com o Fundo Monetário Internacional.

Sem adiantar uma data para a conclusão dessa operação, o governador salientou que os bancos comerciais fizeram um “esforço notável” na detecção de imparidades nas suas carteiras de crédito mas advertiu que “é possível que alguns bancos tenham de aumentar o capital, dada a magnitude dos empréstimos e a deterioração da qualidade do crédito concedido.”

O governador do BNA sublinha que a instituição que dirige não está preocupada com o número de bancos que operam no mercado, mas sim “interessada em garantir que os fundos detidos pelos bancos são seguros.”

No encontro que manteve início do ano para anunciar a revogação da licença dos bancos Mais e Postal, José de Lima Massano salientou que do processo de avaliação da qualidade dos activos detidos pelos bancos poderá resultar a necessidade de novos ajustamentos, bem como o reforço do capital social mínimo e dos fundos próprios regulamentares.

“Não são de excluir fusões e/ou encerramentos”, disse na altura o governador do banco central angolano. (Macauhub)