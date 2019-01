Banco luso-angolano expande-se para Espanha

O Banco Atlântico Europa, com sede em Lisboa, vai abrir uma filial em Espanha este ano, uma vez que pretende adicionar clientes com a expansão para outros países europeus, disse o director-presidente Diogo Cunha à agência financeira Bloomberg.

“Queremos tornar-nos num banco que seja uma referência na banca digital e que possa ajudar a ligar África ao resto do mundo”, disse Cunha, em entrevista na sede do Atlântico em Lisboa.

No piso inferior do edifício, o “Atlântico Go”, a filial digital, permite aos clientes abrir contas num “tablet”, depositar dinheiro e retirar até 3000 euros ou dólares de uma máquina usando uma aplicação móvel.

O Banco Atlântico, além de operar em Angola, em África, tem também uma filial na Namíbia e uma licença bancária para operar em Moçambique.

A marca Atlântico nasceu em 2006 em Angola, através do lançamento do Banco Privado Atlântico, actual Banco Millennium Atlântico, tendo entrado no mercado português com o Banco Atlântico Europa.

O Banco Millennium Atlântico tem como principais accionistas a Interlagos Equity Partners (29,77%), BCP África SGPS (22,52%), Atlântico Financial Group (19,80%) e Jasper Capital Partners – Investimentos e Participações (15,25%). (Macauhub)