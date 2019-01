São Tomé e Príncipe recebe nova visita do Fundo Monetário Internacional

Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) inicia hoje, quarta-feira, nova avaliação da situação macro-económica de São Tomé e Príncipe, informou terça-feira em São Tomé fonte oficial.

Os cinco membros da missão permanecerão em São Tomé durante duas semanas, estando a primeira reunião de trabalho já marcada para hoje com o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz.

A visita da delegação do FMI ocorre depois de o novo governo são-tomense, chefiado pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, ter alertado que a situação macro-económica do país atravessa “um quadro negro”, segundo escreveu a agência noticiosa Lusa.

Durante o debate sobre o estado da Nação, a 19 de Dezembro, o ministro do Planeamento informou que a dívida pública do país tinha aumentado de 260 milhões de dólares em 2014 para 587 milhões de dólares, montante que não incluía as dívidas das entidades públicas autónomas. (Macauhub)