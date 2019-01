Sector do jogo com impacto limitado no crescimento económico de Macau em 2019/2020

A contribuição do sector do jogo para o crescimento económico de Macau em 2019/2020 será marginal devido ao facto de não estar prevista a construção de novos casinos, segundo a Economist Intelligence Unit (EIU).

O mais recente relatório da EIU sobre Macau antecipa para este ano uma taxa de crescimento de 2,3% e de 3,6% para 2020.

O relatório adianta que os esforços desenvolvidos pelo governo no sentido de promover a diversificação da economia, demasiado concentrada nos jogos de fortuna e azar, têm tido e deverão continuar a ter pouco êxito em 2019/2020.

“No entanto, os operadores dos casinos continuarão a investir durante 2019 e 2020 numa oferta turística não directamente relacionada com o jogo, o que terá como resultado a expansão da oferta de serviços de entretenimento”, pode ler-se no documento.

O relatório menciona igualmente a previsão de que o crescimento económico da China vai arrefecer em 2019/2020 para adiantar que não obstante esse facto o rendimento dos chineses continuará a subir, garantindo que os visitantes do continente irão continuar a gastar no jogo e no entretenimento em Macau.

Uma das consequências da conclusão da maior parte dos novos casinos, particularmente no Cotai, zona de aterros entre as ilhas de Coloane e Taipa, é que a formação bruta de capital fixo ou investimento irá continuar a cair este ano, embora menos do que a taxa de -17,1% em 2018, antes de voltar a subir para 5,6% em 2020.

O documento afirma que as obras públicas, como sejam o projecto de nova habitação social, o hospital das ilhas e a primeira fase do caminho-de-ferro ligeiro de superfície, terão um impacto limitado na evolução da formação bruta de capital social.

A taxa de inflação descerá ligeiramente face a 2018 para valores compreendidos entre 2,8% e 2,6%, enquanto o saldo orçamental manter-se-á positivos em dois dígitos, se bem que próximo dos 10%, com taxas previstas de 11,2% em 2019 e 10,4% em 2020.(Macauhub)