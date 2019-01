China interessada em participar no programa de privatizações do Brasil

O governo da China está disposto a motivar as empresas nacionais a participar nos programas de privatizações e de parcerias para a realização de investimentos que venham a ser propostos pelo governo do Brasil, disse terça-feira o embaixador da China no Brasil.

“Através de um trabalho conjunto creio que o nosso relacionamento com o novo governo brasileiro do Presidente Jair Bolsonaro vai beneficiar o desenvolvimento dos dois países”, disse Yang Wanming, citado pela Agência Brasil.

As declarações do embaixador foram proferidas no final de uma audiência concedida pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, Marcos Pontes.

“Damos muita importância à cooperação com o Brasil, sendo que nas áreas científica e tecnológica, bem como na de defesa, o intercâmbio tem sido fluido e saudável, dando resposta aos interesses comuns dos dois países”, disse ainda Yang Wanming.

O embaixador adiantou ter o ministro Marcos Pontes manifestado o interesse do Brasil em cooperar naquelas áreas, quer nas aplicações quer nas militares, mas acrescentou não ter o seu interlocutor apresentado qualquer projecto específico para cooperação futura.

“Temos pressa em apreciar e discutir as propostas que venham a ser feitas pela parte brasileira”, disse o diplomata.

O embaixador chinês, que na semana passada visitou o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o interesse da China é “fortalecer a cooperação económica, comercial, de investimentos em infra-estrutura e até de cooperação financeira.” (Macauhub)