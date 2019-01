China oferece 41 bolsas para estudantes de Moçambique no ano lectivo 2019/2020

A China concedeu 41 bolsas de estudo a Moçambique para licenciaturas e mestrados no ano lectivo 2019/2020, sendo que o prazo para a apresentação de candidaturas decorre até dia 5 de Março, informou o Instituto de Bolsas de Estudo.

As bolsas de estudo colocadas à disposição de Moçambique dizem respeito aos graus de licenciatura (36) e mestrado (5), sendo necessário neste último caso que os mestrandos dominem a língua chinesa e/ou inglesa falada e escrita, segundo um comunicado do Instituto de Bolsas de Estudo, instituição tutelada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-profissional.

No caso das bolsas para licenciatura, os candidatos devem ter concluído a 12.a classe ou equivalente com média igual ou superior a 12 valores e ter alcançado pelo menos aquela valoracão nas disciplinas básicas do curso pretendido.

De entre a documentação a apresentar consta uma carta de pré-admissão ou aceitação por uma das universidades chinesas, cuja lista pode ser consultada no endereço electrónico http://www.campuschina.org/.

Os cursos disponíveis para licenciatura incluem agronomia, medicina, engenharias, bioquímica, turismo e artes visuais e economia e comércio internacional e para mestrado incluem agronomia e engenharia de minas, de petróleo e gás, hidráulica e industrial. (Macauhub)