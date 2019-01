Governo de Angola lança portal oficial de serviços

O portal electrónico de serviços https://www.sepe.gov.ao/ao/ foi quarta-feira anunciado pelo Presidente de Angola nas suas contas no Facebook, Instagram e Twitter.

No verbete colocado no Facebook, João Lourenço afirma que o governo a que preside reconhece que a modernização dos serviços públicos constitui um importante factor para o desenvolvimento social e económico do país.

“É minha determinação continuar a promover a construção de uma sociedade digital, por isso anuncio o lançamento de um portal que disponibiliza informações e diversos serviços públicos electrónicos, de entre os quais realço a possibilidade de baixar gratuitamente os manuais escolares da 1ª à 6ª classe.”, pode ler-se.

No portal estão disponíveis serviços de agendamento electrónico, pagamentos de taxas, emolumentos, oferta de serviços de educação, finanças, justiça, saúde, segurança pública e segurança social.

A ferramenta digital visa reduzir os tempos de espera, desmaterializar e agilizar os serviços públicos, incentivar a transformação digital e simplificar processos.

Entre os objectivos do portal estão, também, a promoção da actuação integrada e sistémica entre as instituições envolvidas na prestação dos serviços públicos. (Macauhub)