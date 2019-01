Macau precisa de ligação terrestre directa ao aeroporto de Hong Kong

Macau teria muito a ganhar caso houvesse um meio de transporte que trouxesse visitantes directamente do aeroporto de Hong Kong por via terrestre, sugeriu a directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes.

A responsável adiantou que o sector das convenções e exposições do território beneficiaria de uma ligação mais fácil ao Aeroporto Internacional de Hong Kong uma vez que mesmo com a Ponte do Delta não há um transporte directo.

“A frequência dos barcos que fazem essa ligação directa é limitada”, disse Senna Fernandes, que acrescentou ter já transmitido essa sugestão aos serviços de Macau responsáveis pela área dos transportes.

0 principal beneficiado seria o sector MICE (Encontro, Incentivo, Conferência, Exposição), disse ainda a directora dos Serviços de Turismo, “uma vez que uma ligação directa ajudar-nos-ia a atrair convenções, exposições e outros grandes acontecimentos internacionais para virem a Macau.”

No decurso da conferência anual de imprensa da Direcção dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes anunciou os quatro pontos-chave de trabalho para 2019.

O primeiro visa aprofundar o desenvolvimento de Macau como uma Cidade Criativa de Gastronomia e aumento do efeito das acções de promoção turística, o segundo está relacionado com o aproveitamento das vantagens singulares de Macau e a participação na construção do turismo da Grande Baía e na iniciativa “Faixa e Rota.”

O terceiro ponto-chave está directamente relacionado com o desenvolvimento do turismo inteligente, optimização e elevação da qualidade do turismo e o quarto e último centra-se na conclusão do Museu Temático do Grande Prémio e na realização de eventos comemorativos.

Macau recebeu 35,8 milhões de visitantes em 2018, número que representa um novo recorde anual e um acréscimo homólogo de 9,8%, dos quais 25,2 milhões da China Continental, 6,3 milhões de Hong Kong e um milhão de Taiwan. (Macauhub)