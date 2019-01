Angola prepara introdução de sistema de código postal

Um Código de Endereçamento Postal, sistema que viabiliza a organização logística e localização de destinatários, está a ser elaborado em paralelo com a actualização das leis que regem o sector, anunciou, em Luanda, o secretário de Estado das Telecomunicações.

Mário Oliveira, que prestava declarações no final de um seminário sobre serviços postais, disse que o novo pacote legislativo do sector está a ser adaptado ao novo cenário em que operam os serviços postais, dispondo de novos recursos tecnológicos e com a ambição da equiparação às melhores práticas mundiais.

O responsável disse ainda que o Código de Endereçamento Postal vai alterar o actual “modus operandi” dos serviços postais, que fazem a entrega de cartas e encomendas com recurso a dados de geo-referência ou através de telefones.

O secretário de Estado, citado pelo Jornal de Angola, anunciou consultas públicas para a instituição dos novos regimes de licenciamento de operadoras, prazo de validade e classes de licenças, nomeadamente de âmbito nacional, regional e provincial, visando garantir maior acesso ao mercado e a salvaguarda dos interesses dos consumidores.

O mercado de Angola conta actualmente com 11 operadoras que representam 900 postos de trabalho directos, com os serviços postais a cobrirem 57 dos 173 municípios do país, sendo que em 2018 as operações resultaram na entrega de 50 mil encomendas, 350 mil cartas e 450 serviços.(Macauhub)