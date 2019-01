Grupo ENI inicia extracção de petróleo em novo poço em Angola

O grupo italiano ENI iniciou a produção de petróleo num poço do campo Vandumbu, localizado a 350 quilómetros a noroeste de Luanda e a 130 quilómetros a oeste do Soyo, na plataforma ocidental do bloco 15/06, no mar de Angola, informou o grupo em comunicado divulgado em Milão.

O início da produção do poço VAN-102 teve lugar através da FPSO N’Goma e alcançou um desempenho de cerca de 13 mil barris, informou ainda o grupo.

O comunicado adianta que o poço VAN-102 representa um passo adicional para o desenvolvimento do campo Vandumbu, lançado a 29 de Novembro de 2018, três meses antes da data planeada, que será completado no 1.º trimestre de 2019 com o início do poço de injecção de água.

Em conjunto com o início de produção de outro poço no campo Mpungi, o VAN-102 permitirá elevar a produção do Bloco 15/06 para um total de cerca de 170 mil barris de petróleo/dia, ainda segundo o comunicado.

O Bloco 15/06 está a ser desenvolvido por uma parceria composta pela ENI (36,84%, operadora), Sonangol P&P (36,84%) e SSI Fifteen Limited (26,32%).

O grupo ENI está presente em Angola desde 1980 e tem uma produção actualmente estimada em 150 mil barris. (Macauhub)