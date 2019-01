Banco Nacional de Angola reduz taxa de juro de referência para 15,75%

A taxa de juro de referência em Angola, Taxa BNA, foi revista em baixa para 15,75%, menos 75 pontos base face ao valor anterior, foi a principal decisão saída da reunião da Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola realizada sexta-feira em Luanda, informou o banco central.

A Comissão decidiu ainda reduzir para 17,0% e 15,0%, respectivamente, o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional e em moeda estrangeira e mante inalterada em 0,0% a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez.

O comunicado divulgado pelo banco central angolano justificou as decisões tomadas com o facto de a inflação homóloga ter tido uma trajectória decrescente no ano de 2018, bem como pela evolução da base monetária, variável operacional da política monetária, que se contraiu 10,71% nos últimos 12 meses.

O Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) registou no mês de Dezembro de 2018 uma variação mensal de 1,41% e uma variação homóloga de 18,60%, tendo o Índice de Preços no Consumidor na província de Luanda registado uma variação anual de 18,21%.

O banco central angolano informou ainda ter vendido nos dois últimos meses do ano transacto 2,2 mil milhões aos bancos comerciais, contra 1,5 mil milhões de dólares, no mesmo período do 2017.

Em termos acumulados de 2018, o BNA vendeu 13,5 mil milhões de dólares contra 12,2 mil milhões em 2017, o que representou um aumento de 10,25%.

As Reservas Internacionais Brutas situaram-se em 16,16 mil milhões de dólares em Dezembro de 2018 contra 18,23 mil milhões de dólares em Dezembro de 2017, representando um grau de cobertura de importações de bens e serviços de 6,8 meses. (Macauhub)