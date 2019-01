Fundação Heritage classifica Macau como a 9.ª economia mais livre da região Ásia-Pacífico

Macau é a 9.ª economia mais livre da região Ásia-Pacífico, logo a seguir a Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Taiwan, Malásia, Coreia do Sul e Japão, segundo a classificação atribuída pela Fundação Heritage dos Estados Unidos da América.

O Índice de Liberdade Económica 2019 atribui a Macau uma avaliação de 71,0 pontos, superior à de 70,9 registada no Índice 2018, a qual é bastante superior ao nível médio, em termos mundiais e regionais, com 60,8 e 60,6 pontos, respectivamente, ocupando o 34.o lugar em relação aos 180 sistemas económicos globais classificados.

O Índice 2019 da Fundação Heritage apresenta como mais bem avaliados no caso de Macau os indicadores estabilidade financeira, despesas do Governo, liberdade de comércio, de liberdade em termos de investimento, carga fiscal, liberdade em termos monetários e liberdade a nível financeiro, entre outros.

O indicador de entre os 12 analisados com maior classificação é a saúde fiscal, com o máximo de 100 pontos possíveis, surgindo no extremo oposto a integridade do governo com apenas 33,2 pontos.

A parte relativa a Macau do relatório da Fundação Heritage para o ano de 2019 pode ser consultada através do seguinte endereço electrónico – https://www.heritage.org/index/pdf/2019/countries/macau.pdf. (Macauhub)